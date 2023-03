Towers-Coach lobt trotz Niederlage: «Viel richtig gemacht»

Hamburg (dpa/lno) –

Erst war die Überraschung ausgeblieben, dann gab es auch keine Schützenhilfe: Die Veolia Towers Hamburg mussten trotz eines guten Auftritts im Eurocup-Spiel bei Hapoel Tel Aviv die Rückreise mit leeren Händen antreten. Zwar steht der Basketball-Bundesligist auch nach der 85:91 (54:52)-Niederlage bei den Israelis weiter auf Rang acht der B-Gruppe, doch Verfolger Trient verhinderte mit einem Sieg gegen Buducnost Podgorica, dass die Hamburger bei dann nur zwei ausstehenden Partien nicht mehr verdrängt werden können. Allerdings haben die Towers es am 21. März im direkten Duell gegen die Italiener dann selbst in der Hand, das Achtelfinale zu erreichen.

Trotz Niederlage gab es großes Lob von Trainer Benka Barloschky für seine Mannschaft: «Ich bin glücklich über unsere Performance, wir haben mit viel Energie gespielt. Wir haben viel richtig gemacht. Wir haben allen Widrigkeiten getrotzt, die Reise war nicht einfach, das soll aber nicht als Grund herhalten.» Das ohnehin dezimierte Team hatte aufgrund des Streiks am Montag unter anderem am Hamburger Flughafen kurzfristig die Reiseroute ändern müssen. Statt, wie ursprünglich geplant, am selben Abend um 21.00 Uhr im Teamhotel in Tel Aviv zu sein, trafen die Towers erst am Dienstagmorgen gegen 5.00 Uhr ein.

Barloschky ließ es sich jedoch nicht nehmen, die Schiedsrichter zu kritisieren: «Speziell im zweiten Viertel haben sie es uns schwer gemacht, an diesem Spiel teilzunehmen.» Dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat, hatte aber auch einen Grund. «Während wir hinten heraus aber nicht mehr getroffen haben, hat Hapoel die entscheidenden Würfe verwandelt», räumte der 35-Jährige ein.