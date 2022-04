Towers-Coach Calles warnt vor Schlusslicht Frankfurt

Hamburg (dpa/lno) –

Für die Hamburg Towers ist am Mittwoch (19.00 Uhr/Magentasport) ein Sieg in der Basketball-Bundesliga Pflicht. Will das Team von Trainer Pedro Calles seine Chance auf die Playoff-Teilnahme wahren, darf es sich gegen den Tabellenletzten aus Frankfurt keinen Ausrutscher erlauben. Für die Skyliners könnte eine Niederlage wiederum den Abstieg besiegeln.

Aufgrund der Ausgangslage und des gestiegenen körperlichen Einsatzes im Hauptrunden-Endspurt betonte Calles daher: «Für jedes Team geht es in den letzten Saisonspielen um etwas. In Göttingen war es das Playoff-Rennen, für die Frankfurter geht es um den Verbleib in der Liga und für uns weiterhin um die ersten acht Plätze.» Er schere sich auch nicht darum, ob jemand sein Team gegen die Hessen in der Favoritenrolle sehe. «Denn das ist unbedeutend, wenn ich weiß, dass Frankfurt mit allem, was sie haben, bis zur letzten Sekunde um ihren Platz in der BBL kämpfen werden.»