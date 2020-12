Towers-Coach Calles warnt vor «aggressiven» Ludwigsburgern

Pedro Calles (M), Head Coach Hamburg Towers. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach der überraschenden und klaren Heimniederlage gegen Aufsteiger Niners Chemnitz wollen die Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport) bei den MHP Riesen Ludwigsburg einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern. Mit Blick auf die Partie beim Spitzenreiter sagte Towerscoach Pedro Calles am Montag: «Ludwigsburg ist ein sehr gutes Team. Sie spielen eine sehr aggressive Verteidigung. Also müssen wir gut auf den Ball aufpassen»

T.J Shorts, mit 19 Punkten bester Werfer gegen Chemnitz, betonte: «Gute Teams kommen immer wieder ins Laufen. Wir müssen von Beginn an angreifen, damit wir uns nicht wie zuletzt in ein Loch graben.» Towers-Kapitän Bryce Taylor verwies wie Calles auf das aggressive Spiel der Gastgeber: «Sie gehen hart zum Offensivrebound und versuchen zu doppeln. Wir müssen also von der ersten Minute an bereit sein. Nur dann können wir mitspielen.» Gelinge das nicht, könnte das Team ähnliche Probleme bekommen wie gegen Chemnitz, warnte Taylor: «Wir müssen unser Spiel auf unsere defensive Intensität aufbauen, dann können wir ein bisschen schneller spielen und dann können wir eine Chance haben.»

