Towers-Coach: «Berlin war einfach die bessere Mannschaft»

Towers-Trainer Pedro Calles verfolgt das Spiel mit ernstem Blick. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Hamburg/Berlin (dpa/lno) – Nach der glatten 59:82 (31:48)-Niederlage der Hamburg Towers im ersten Playoff-Viertelfinale bei Alba Berlin fand Pedro Calles klare Worte der Kritik. «Von Beginn an war Berlin die bessere Mannschaft – physisch, mental, einfach in jedem Aspekt des Spiels», räumte der Trainer am Donnerstagabend ein. «Wir sind die Partie nicht richtig angegangen. Jetzt müssen wir einen Weg finden, für das zweite Spiel bereit zu sein.» Diese Begegnung (Modus best of five) findet bereits am Samstag (20.30 Uhr) erneut in Berlin statt.

Der Titelverteidiger aus der Hauptstadt hatte kurz nach Beginn des zweiten Viertels bereits mit 38:18 geführt. Nach dem Seitenwechsel sorgte Berlin dann mit einem Lauf zum 62:31 rasch für die Vorentscheidung. Zwar ging das letzte Viertel an die Hamburger, bei denen Kameron Taylor und Maik Kotsar wieder mitwirken konnten, doch das änderte nichts mehr an dem deutlichen Ausgang der Partie.

Nachdem die Towers den Gastgeber in der Hauptrunde zweimal besiegt hatten, musste Bryce Taylor feststellen: «Wir haben heute das wahre Berlin gesehen. Wir müssen mit viel mehr Energie in das nächste Spiel gehen.» Der Kapitän verwies aber auch darauf, dass es Playoffs sind, in denen man eine Niederlage auch mal wettmachen kann: «Es war nur ein Spiel. Wir haben am Samstag die nächste Chance. Wichtig ist, dass wir das Spiel heute schnell aus unseren Köpfen kriegen.»

