Towers beenden Niederlagen-Serie: Klarer Sieg gegen Würzburg

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist der erhoffte Befreiungsschlag in der Basketball-Bundesliga gelungen. Nach einem vor allem in der ersten Halbzeit eindrucksvollen Auftritt gewannen die Hanseaten am Freitagabend glatt mit 96:73 (57:31) gegen die Würzburg Baskets und feierten damit den ersten Sieg nach zuvor sechs Niederlagen in Serie. Dabei wurde die Mannschaft erneut von Co-Trainer Benka Barloschky betreut, der den grippekranken Cheftrainer Raoul Korner vertrat. Zudem mussten die Hanseaten kurzfristig auf den erkrankten Christoph Philipps und den angeschlagenen Yoeli Childs verzichten.

Einen Tag vor Silvester brannten die Hamburger in der mit 3400 Zuschauern zum fünften Mal in dieser Saison ausverkauften Inselparkhalle von Beginn an ein Offensiv-Feuerwerk ab. Nach gut fünf Minuten führte der Gastgeber bereits mit 20:3. Im zweiten Viertel büßten die Towers zwar etwas von ihrer Dominanz ein, konnten ihren Vorsprung aber weiter ausbauen.

Nachdem Seitenwechsel erwiesen sich jedoch die Gäste erst einmal als das bessere Team und verkürzten den Rückstand zu Beginn des vierten Viertels auf 13 Punkte. Knapp fünf Minuten vor dem Ende ebnete James Woodard mit einem Dreier zum 85:65 dann aber den Weg für den versöhnlichen Jahresabschluss der Towers. Bester Hamburger Werfer war Kendale McCullum mit 21 Punkten.