Towers-Basketballer feiern nächsten Erfolg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben im Eurocup ihren zweiten Erfolg gefeiert. Im Kellerduell der A-Gruppe setzte sich der Tabellenletzte im Kellerduell gegen den auf Rang neun liegenden polnischen Rekordmeister Slask Wroclaw mit 99:96 (55:50) durch und ging damit wettbewerbsübergreifend zum vierten Mal als Sieger vom Feld.

Die Gäste waren vor 1.348 Zuschauern in der Inselpark Arena anfangs das effektivere Team, doch die letzten fünf Minuten des ersten Abschnitts dominierten die Towers das Geschehen. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky drehte einen 11:15-Rückstand in eine 31:22-Führung, geriet nach der Viertelpause aber kurz aus dem Rhythmus. Zwar fanden die Towers schließlich wieder in die Partie, doch zum Ende der ersten Halbzeit war der Vorsprung auf nur noch fünf Punkte zusammengeschrumpft.

Es blieb auch nach dem Seitenwechsel eine umkämpfte Partie. Zwar verteidigten die Hanseaten lange Zeit ihre Führung und setzten sich immer etwas ab von den Polen, konnten den Gegner aber nicht vorentscheidend abschütteln. Beim Stand von 96:96 hatte Wroclaw dann 21 Sekunden Zeit für den letzten Angriff. Doch Devon Daniels gelang ein Ballgewinn. Der Towers-Profi konnte danach nur durch ein Foul gestoppt werden und machte anschließend mit zwei verwandelten Freiwürfen alles klar.