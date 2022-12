Towers bangen vor Eurocup-Spiel gegen Tel Aviv um McCullum

Hamburg (dpa/lno) –

Dem seit sechs Partien sieglosen Basketball-Bundesligisten Veolia Towers Hamburg droht im Eurocup-Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Hapoel Tel Aviv der Ausfall von Spielmacher Kendale McCullum. Der US-Profi nahm aufgrund einer fiebrigen Erkältung am Montag nicht am Mannschaftstraining teil. Die zuletzt angeschlagenen Lukas Meisner und Marvin Clark sind wieder dabei, während Seth Hinrichs «erst den ersten Tag wieder aus dem Bett ist», wie Cheftrainer Raoul Korner sagte. «Grundsätzlich hat sich an unserer Situation nichts geändert. Wir müssen schauen, wie viele gesunde Leute wir haben.»

Der Spitzenreiter in Israels Liga sei ein Team, welches über «viel Firepower» verfügt, meinte Korner. «Sie sind gut in Eins-gegen-eins-Situationen und sehr physisch unter dem Korb.» Seinem Team stehe daher viel Arbeit bevor.

Freuen dürfen sich die Hamburger über eine vereinseigene Rekordkulisse für ein Eurocup-Spiel. Bislang wurden rund 2200 Tickets für die Partie des Tabellenachten gegen den Sechsten verkauft. Die Gäste werden von gut eintausend mitgereisten Anhängern unterstützt. «Ich bin zuversichtlich, dass unsere Fans dafür sorgen werden, dass es für uns nicht zu einem Auswärtsspiel wird», sagte Korner. «Wir werden sehen, dass wir durch unsere Intensität den Funken überspringen lassen.»