Touristikmesse «Reisen und Caravaning» in Hamburg gestartet

Hamburg (dpa/lno) –

Mit ausgestellten Wohnmobilen, Zelten, Fahrrädern und zahlreichen Infoständen rund ums Reisen ist am Mittwoch die Messe «Reisen und Caravaning» in Hamburg eröffnet worden. Unter dem Titel sind fünf Einzelmessen zu den Themen Reisen, Kreuzfahrten, Camping, Fahrrad sowie Genuss gebündelt. An fünf Tagen werden die Trends dieser Branchen vorgestellt. Die Hamburger Motorradtage, die im vergangenen Jahr als weitere Spezialmesse zeitgleich in den Messehallen vertreten waren, sind nach Angaben einer Sprecherin in diesem Jahr nicht dabei. Sie finden diesmal an drei Tagen Ende des Monats statt. Die Veranstalter der «Reisen und Caravaning» erwarten deshalb weniger Besucher: 102.000 Reisefans kamen 2023, in diesem Jahr rechnen die Organisatoren demnach mit 65.000 Menschen.

Zum Rahmenprogramm gehören bis zum 12. Februar unter anderem Vorträge zu verschiedenen Reiseländern, Beratungen zu Outdoor-Kleidung und Tipps für besondere Reisebedürfnisse – wie das Reisen mit dem Rollator. 435 Aussteller seien vor Ort, sagte die Sprecherin.