Touristen bleiben länger in Schleswig-Holstein

Touristen gehen bei regnerischem Wetter zu einem Zug. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Urlauber verbringen in Schleswig-Holstein mehr Zeit. Diesen Trend bestätigte der jüngste Monatsbericht des Statistikamtes Nord. Demnach sank die Zahl der Übernachtungsgäste in den größeren Häusern und auf Campingplätzen im Oktober im Vorjahresvergleich um 4,4 Prozent auf 739 000. Zugleich stieg die Zahl der gebuchten Übernachtungen um 9,5 Prozent auf 3,44 Millionen, wie das Statistikamt am Dienstag berichtete.

In den Monaten Januar bis Oktober kamen 6,1 Millionen Übernachtungsgäste ins Land und damit infolge der im März einsetzenden Corona-Krise 23,7 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Bei den Übernachtungen gab es einen Rückgang um 14,3 Prozent auf 28,2 Millionen. Damit blieb ein Gast im Durchschnitt 4,6 Tage im Land. An der Ostsee sank die Zahl der Übernachtungen nur um 8,0 Prozent. Besonders stark betroffen von den Corona-Folgen waren die Hotels in den größeren Städten. In Kiel gab es bei den Gästen ein Minus von 43,3 Prozent und bei den Übernachtungen von 30,1 Prozent.

Die Statistik erfasste die Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten und Campingplätze ohne Dauercamping. Im Oktober waren das 3525 Unterkünfte mit 231 000 Betten und 254 Campingplätze.

