Tourismusverband: Jetzt nicht nachlässig werden

Sven Ambrosy, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Niedersachsen, blickt in die Kamera. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Jever (dpa/lni) – Der Tourismusverband Niedersachsen hat zur anlaufenden Sommerferiensaison an Gäste und Gastgeber appelliert, alle geltenden Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus einzuhalten. «Jetzt nur nicht luschig werden und nachlassen. Mit ein bisschen Disziplin kann das ein guter und schöner Sommer werden», sagte der Vorsitzende der Tourismusverbandes Niedersachsen, Sven Ambrosy, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das gelte auch für die Küsten- und Strandorte.

«Wenn Abstands- oder Hygieneregeln nicht eingehalten werden, dann knallt uns das um die Ohren.» Das Allerschlimmste, was der Tourismuswirtschaft passieren könne, wäre ein coronabedingter Lockdown aufgrund erhöhter Infektionszahlen, warnte Ambrosy, der auch Landrat des Kreises Friesland ist. «Das würden viele Betriebe nicht überleben.» In Nordrhein-Westfalen war am Freitag letzter Schultag. In Niedersachsen und Bremen beginnen die Ferien am 16. Juli.

