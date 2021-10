Tourismustag berät über Perspektiven der Branche

Husum (dpa/lno) – Fachleute aus Politik, Wissenschaft und Praxis diskutieren heute in Husum über die Lage und die Zukunftschancen des Tourismus in Schleswig-Holstein. Auf dem diesjährigen Tourismustag geht es in der nordfriesischen Kreisstadt auch um Nachhaltigkeit und eine krisensichere Aufstellung der Branche, die nach den Einbrüchen infolge der Corona-Pandemie wieder gut in Schwung gekommen ist. Minister Bernd Buchholz (FDP) spricht in Husum über den Tourismusboom im Norden und dessen Grenzen. Eine Talkrunde widmet sich der Frage, ob Tourismus ohne Wachstum erfolgreich sein kann.

