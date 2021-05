Tourismusangebote in innerer Lübecker Bucht wieder geöffnet

Regenwolken ziehen über die Lübecker Bucht am Timmendorfer Strand mit der Seeschlösschenbrücke. Foto: Axel Heimken/dpa

Scharbeutz (dpa/lno) – Seit Samstag sind die Tourismusangebote in der inneren Lübecker Bucht wieder für Gäste geöffnet. Damit sind in den Orten Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt erneut Restaurantbesuche und Übernachtungen möglich. Die Nachfrage ist groß und die Übernachtungsmöglichkeiten sind fast alle ausgebucht, wie eine Sprecherin der Timmendorfer Strand Tourismus GmbH der Deutschen Presse-Agentur sagte.

An den Strandpromenaden war die Zahl der Ausflügler am Samstag nach Angaben einer Polizeisprecherin noch überschaubar. Die Lübecker Ordnungskräfte seien zwar verstärkt mit Streifenwagen in der Bucht unterwegs, die Lage sei aber ruhig. «Wahrscheinlich wird das morgen anders sein, wenn die Temperaturen entsprechend hoch sind», vermutete die Sprecherin.

Am Sonntag soll es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge vor allem im Südosten Schleswig-Holsteins viel Sonne geben. In den anderen Regionen im Norden wird es dagegen voraussichtlich wechselhaft bewölkt und vereinzelt ist mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen sollen auf Sylt 19 Grad erreichen; am wärmsten wird es wohl zwischen Hamburg und Lauenburg mit bis zu 26 Grad.

Die innere Lübecker Bucht ist die dritte von vier touristischen Modellregionen Schleswig-Holsteins, in denen wieder Restaurantbesuche und touristische Übernachtungen möglich sind. Dabei gelten strenge Hygieneauflagen. Die Modellregion Nordfriesland mit der Nordseeinsel Sylt heißt bereits seit dem 1. Mai wieder Gäste aus ganz Deutschland willkommen. In der Schleiregion und in Eckernförde läuft das Modellprojekt bereits seit Mitte April. Das Nordseebad Büsum soll am 10. Mai folgen.

© dpa-infocom, dpa:210508-99-519029/2

