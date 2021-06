Tourismus: Mehr Gäste und Übernachtungen im April

Hannover (dpa/lni) – Der Tourismus in Niedersachsen ist im Frühjahr 2021 langsam in Schwung gekommen. Mit knapp 193.000 angekommenen Gästen sei die Gästezahl im April im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als doppelt so hoch gewesen, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Hannover mitteilte. Die Steigerung lag demnach bei 123,3 Prozent. Unterm Strich waren es aber immer noch deutlich weniger Gäste als im April 2019 vor Corona. Im Vergleich zu 2019 wurden in diesem April 84,9 Prozent weniger Gäste in Niedersachsen registriert.

Auch die Zahl der Übernachtungen stieg im April 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat an – um 121,1 Prozent auf knapp 864.000. Allerdings lagen auch die Übernachtungszahlen noch unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie. Im Vergleich zum April 2019 gab es 78,6 Prozent weniger Übernachtungen.

Mehr als 12.000 Gäste kamen zuletzt aus dem Ausland nach Niedersachsen. Das entsprach einem Plus von 165,8 Prozent. Diese verbrachten im April 2021 knapp 58.000 Übernachtungen, was ein Zuwachs von 80,6 Prozent zum Vorjahresmonat bedeutete. Die Gästezahl und Übernachtungen der ausländischen Touristen blieben aber ebenfalls noch deutlich unter dem Vor-Krisen-Niveau.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-171426/2

Mitteilung