Tourismus im Norden klar im Minus: Doch es gibt Ausnahmen

Kiel (dpa/lno) – Der Tourismus in Schleswig-Holstein hat zu Sommerbeginn gegenüber dem Vorjahr weiter deutliche Einbußen hinnehmen müssen – aber nicht in allen Bereichen. Insgesamt sank die Zahl der Übernachtungsgäste infolge der Corona-Pandemie im Juni mit 820 000 aber um 24,6 Prozent unter den Vorjahreswert. Wie das Statistikamt Nord am Freitag weiter berichtete, fiel die Zahl der Übernachtungen um 10,8 Prozent auf fast 3,9 Millionen. Im ersten Halbjahr ging die Gästezahl um 43,3 Prozent auf 2,23 Millionen zurück. Bei den Übernachtungen bedeuteten 9,04 Millionen ein Minus von 37,9 Prozent zum gleichen Vorjahreszeitraum.

Während Ferienhäuser und Ferienwohnungen (plus 15,2 Prozent) und Campingplätze (plus 14,2 Prozent) im Juni sogar einen Anstieg der Gästeübernachtungen im Vorjahresvergleich verzeichneten, gab es für die übrigen Betriebsarten zum Teil deutliche Rückgänge. So sank das Übernachtungsaufkommen von Erholungs- und Ferienheimen sowie von Jugendherbergen jeweils um fast 80 Prozent.

Die touristischen Hotspots an den Küsten knüpften im Juni aber sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen wieder an das Vorjahresniveau an. So gab es an der Nordsee in St. Peter-Ording (minus 1,7 Prozent) und in der Gemeinde Sylt (minus 5,5 Prozent) moderate Rückgänge bei den Übernachtungen.

Tendenziell schnitt das Reisegebiet Ostsee besser ab als die Nordsee. In Timmendorfer Strand beispielsweise stieg die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Juni 2019 um 7,2 Prozent. Die Städte mussten hohe Einbußen hinnehmen. Die Juni-Statistik erfasste 3540 Beherbergungsstätten mit 226 000 Gästebetten und 273 Campingplätze.

