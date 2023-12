Totschlagsprozess gegen 38-Jährigen beginnt vor Landgericht

Hamburg (dpa/lno) –

Weil er im Juni in einem Hinterhof einen Mann mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, muss sich ein 38 Jahre alter Mann heute vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Dem Mann wird Totschlag vorgeworfen. Der Anklage zufolge hatten sich Opfer und Täter wegen Geldforderungen gestritten. Im Zuge dessen soll der Tunesier dem 54-Jährigen das Küchenmesser in seinem Hosenbein zur Einschüchterung gezeigt haben. Das spätere Opfer griff deshalb zu einem Stuhl und schlug damit auf den 38-Jährigen ein. Der soll daraufhin das Messer gezogen und in Hand, Brust und Unterarm gestochen haben. Das Opfer starb den Angaben zufolge an Herz- und Lungenversagen infolge der Messerstiche.