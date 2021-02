Totschlagsprozess gegen 36-Jährigen beginnt

Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa) – Ein Mann, der nach einem Gerangel einen anderen Mann mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, muss sich vom heutigen Dienstag an wegen Totschlags vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Der heute 36-Jährige soll am 2. September 2020 in Handewitt bei Flensburg mehrfach mit dem Messer auf einen 44-Jährigen eingestochen haben. Dabei soll einer der Stiche das Herz tödlich durchstochen haben. Kurz zuvor soll der Angeklagte von seiner früheren Lebensgefährtin erfahren haben, dass sie nun mit dem 44-Jährigen zusammen sei. Diese neue Beziehung soll auch der Grund für die Trennung von dem Angeklagten gewesen sein. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge zuvor befreundet. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage vorgesehen.

