Totschlag nach Feier in Bremen? Urteil am Dienstag erwartet

Nach seiner Geburtstagsfeier hat ein 44 Jahre alter Bremer mutmaßlich eine gleichaltrige Bekannte getötet – in dem Fall soll am Dienstag (12.00 Uhr) ein Urteil fallen. Das teilte das Bremer Landgericht mit. Angeklagt ist der Mann wegen Totschlags. Die Staatsanwaltschaft fordert mehr als elf Jahre Haft und die Nebenklage zwölf Jahre, wie das Gericht vorab mitteilte. Die Verteidigung beantragte einen Freispruch für den Deutschen. Der Angeklagte soll die Tat im Mai vergangenen Jahres verübt haben. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich. Laut der Anklage der Staatsanwaltschaft schlug und erstickte der 44-Jährige die Frau in ihrer Wohnung.