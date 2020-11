Totschlag: Acht Jahre Haft für 74-Jährigen gefordert

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Itzehoe (dpa/lno) – Im Totschlagsprozess gegen einen 74 Jahre alten Mann hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor dem Landgericht in Itzehoe eine Haftstrafe von acht Jahren gefordert. Sie sieht es als erwiesen an, dass der Mann im März diesen Jahres einen 38-Jährigen in seiner Parzelle eines Itzehoer Kleingartenvereins getötet hat. Das Opfer war zunächst gewürgt worden und erlitt dann 27 Stich- und fünf Schnittverletzungen.

Die Verteidigung plädierte auf Freispruch, da die Täterschaft nicht eindeutig nachzuweisen sei. So fehlen unter anderem auf den beiden Messern, die am Tatort gefunden wurden, jegliche Spuren. Auch gibt es keine Zeugen für die Tat. Der Angeklagte äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Das Urteil der Schwurgerichtskammer soll am 3. Dezember verkündet werden.