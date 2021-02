Totes Baby nach einem Jahr gefunden: Prozess gegen Mutter

Eine Treppe führt zum Haupteingang vom Landgericht Lüneburg. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Lüneburg (dpa/lni) – Wegen mutmaßlichen Mordes an ihrem neugeborenen Kind steht eine 22-jährige Frau aus Bardowick von heut (9.30 Uhr) an in Lüneburg vor Gericht. Der Leichnam, eingewickelt in Handtücher und einen Plastiksack, war im August auf dem Grundstück der Eltern entdeckt worden. Nach damaligen Polizeiangaben handelte es sich um einen kleinen Jungen. Nach Gerichtsangaben brachte sie das Kind schon im September 2019 im Badezimmer des Hauses, in dem sie auch lebte, zur Welt. Kurz nach der Geburt habe sie es erstickt oder erwürgt. Danach soll die junge Frau die Leiche an einem unbekannten Ort mutmaßlich gekühlt gelagert haben.

