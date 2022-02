Toter von Glinde ist 65-Jähriger aus der Nachbarschaft

Glinde (dpa/lno) – Bei dem auf einem Grundstück in Glinde (Kreis Stormarn) entdeckten Toten handelt es sich um einen 65 Jahre alten Mann aus der Nachbarschaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann über den Zaun eines unbewohnten Grundstücks gestiegen sei. Dabei sei er an Stacheldraht hängen geblieben, habe sich aber wieder befreien können.

Die Todesursache war am Donnerstag noch nicht geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es jedoch nicht. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ordnete die Obduktion des Toten an. Der 65-Jährige war in der Nacht zu Dienstag vermisst gemeldet und am Dienstagabend gefunden worden.

