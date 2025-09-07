Toter Schafbock gestohlen – Wildtierriss ausgeschlossen

Walsrode (dpa/lni) –

Unbekannte haben in Walsrode (Landkreis Heidekreis) vermutlich in der Nacht zum Sonntag einen Schafbock getötet und den Kadaver gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Täter eine zu einem Ferienhof gehörende Schafweide und lockten einen zahmen Bock zu sich. Im Anschluss sei das Tier «auf unbekannte Art und Weise» getötet und der leblose Körper gestohlen worden. Reste verblieben auf der Weide, hieß es. Anhand der aufgefundenen Spuren schließen die Beamten einen Riss durch ein Wildtier aus. Das Motiv der Täter sei bislang unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.