Toter nach Wohnungsbrand in Hamburg-Langenhorn gefunden

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Langenhorn haben Einsatzkräfte am Dienstag die Leiche eines älteren Mannes entdeckt. Der leblose Körper befand sich in einer Wohnung im Obergeschoss des zweistöckigen Hauses, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr war mit mehr als 60 Kräften im Einsatz und konnte verhindern, dass sich die Flammen auf benachbarte Wohnhäuser ausbreiteten. Das Feuer war in der Wohnung des Brandopfers ausgebrochen. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.