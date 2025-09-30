Toter nach Gewalttat in Neumünster – drei Festnahmen

Neumünster (dpa/lno) –

Nach einem Gewaltdelikt ist in Neumünster ein 50-jähriger Mann gestorben. Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz auf der Kieler Straße gerufen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Einsatzkräfte fanden dort den schwer verletzten Mann. Er starb trotz Reanimationsversuchen.

Ein 26-jähriger Deutscher sei vor Ort festgenommen worden, sagte die Sprecherin. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel wurden nach ersten Ermittlungen zwei weitere deutsche Tatverdächtige im Alter von 29 und 34 Jahren festgenommen. «Alle drei befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam», hieß es.

Am Tatort sei eine Schusswaffe sichergestellt worden. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, werde noch ermittelt. Zum Hintergrund der Tat sowie zur Art der Verletzungen, an denen der Mann starb, äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Am Mittwoch soll die Leiche demnach obduziert werden.