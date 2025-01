Toter nach Brand in Wohnhaus im Harz entdeckt

Herzberg (dpa/lni) –

Ein Toter ist bei einem Brand eines Gebäudes in Herzberg am Harz gefunden worden. Feuerwehrleute entdeckten den Leichnam des 59-Jährigen in seinem Haus am Marktplatz, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Todesursache und die Brandursache waren zunächst unklar. Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Das Haus wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Es ist den Angaben nach wegen des Feuers derzeit nicht mehr bewohnbar.

Neben dem gestorbenen 59-Jährigen war nach Angaben der Polizei auch ein 23-Jähriger in dem Haus, als das Feuer ausbrach. Er rettete sich demnach ins Freie, wurde später aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand wurde bis in die Morgenstunden von zahlreichen Feuerwehrleuten gelöscht. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.