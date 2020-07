Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Emden (dpa/lni) – Für einen bei einem Feuerwehreinsatz in Emden Geborgenen ist jede Hilfe zu spät gekommen. Am Montag wurde der nicht mehr ansprechbare Mann bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte gefunden – Wiederbelebungsmaßnahmen blieben nach Angaben der Polizei erfolglos. Weitere Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Zur Brandursache, den Todesumständen und der Identität des Mannes gab die Polizei zunächst keine Auskunft.

