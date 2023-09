Toter Mann in Wohnung entdeckt: Polizei ermittelt

Barßel (dpa/lni) –

Nach dem Tod eines Mannes in Barßel im Landkreis Cloppenburg hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der 66-Jährige war am frühen Dienstagmorgen nach einer Brandmeldung leblos in einer Wohnung gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen und der Brand sei in der Wohnung gelegt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Ein 35 Jahre alter Mann gelte als Tatverdächtiger. Er sei zunächst auf der Flucht gewesen, habe aber nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im benachbarten Ramsloh festgenommen werden können, hieß es. Er sei zur Polizeidienststelle nach Cloppenburg gebracht worden. Weitere Details zur Tat und den Hintergründen konnte die Polizei zunächst nicht nennen.