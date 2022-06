Neumünster (dpa/lno) –

Im Einfelder See bei Neumünster ist ein lebloser Mann gefunden worden. Der Mann sei am Samstag vermutlich bei einem Badeunfall gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. An einem Steg wurden die Badesachen des Mannes gefunden. Einsatzkräfte versuchten den Angaben zufolge noch 20 Minuten lang, ihn zu reanimieren. Die Polizei geht von keinem Fremdverschulden aus.