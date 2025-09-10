Toter in Osnabrücker Obdachlosenunterkunft

Osnabrück (dpa) –

Ein Toter und ein lebensgefährlich Verletzter sind in einer städtischen Notunterkunft für Obdachlose und andere Bedürftige in Osnabrück gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 37-Jährigen. Der lebensbedrohlich verletzte Mann ist nach ersten Erkenntnissen 57 Jahre alt. Zunächst hatte die «Neue Osnabrücker Zeitung» berichtet.

Die Hintergründe seien völlig unklar, sagte der Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht demnach nicht. Zur Art der Verletzungen wollte er keine Angaben machen. Der Leichnam des 37-Jährigen soll obduziert werden. Der andere Mann wird im Krankenhaus behandelt. Ob es zwischen den beiden Männern einen Konflikt gab, sei unklar. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag, am Abend war der Einsatz abgeschlossen. Die Polizei ermittelt.