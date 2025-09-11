Toter in Obdachlosenunterkunft – Not-OP für zweiten Mann

Osnabrück (dpa) –

Nach dem Fund eines Toten und eines lebensgefährlich Verletzten in einer städtischen Notunterkunft für Obdachlose und andere Bedürftige in Osnabrück hoffen Ermittler noch am Donnerstag auf erste Erkenntnisse. «Der Leichnam des Verstorbenen soll noch heute obduziert werden, um die Todesursache zu klären», teilte die Polizei am Morgen mit. Die Hintergründe des Vorfalls seien weiterhin unklar.

Polizei und Rettungskräfte waren am Mittwochnachmittag zu dem Einsatz gerufen worden und fanden in der Unterkunft einen 37-Jährigen leblos und einen 57-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Zur Art der Verletzungen wollte ein Polizeisprecher am Abend keine Angaben machen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert worden, hieß es am Morgen.

Ob es zwischen den beiden Männern einen Konflikt gab, blieb zunächst weiter offen. Die Polizei ermittelt. Für die Bevölkerung bestehe nach aktuellem Stand keine Gefahr.