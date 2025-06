Toter im Straßengraben: Polizei geht von Unfall aus

Köthel (dpa/lno) –

Ein Jäger hat in einem Straßengraben an der Landesstraße 220 im Kreis Herzogtum Lauenburg die Leiche eines 54-Jährigen gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem Unfall ausgegangen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Jäger habe den leblosen Körper am Mittwochabend neben einem Motorroller an einer schwer einsehbaren Stelle zwischen den Ortschaften Köthel und Schewenböken entdeckt. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei geht davon aus, dass der Roller-Fahrer aus Köthel kommend in Richtung Schewenböken/Koberg gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, der seit Montag vermisst wurde. Er war zuletzt am Nachmittag des 19. Juni gesehen worden, als er seinen Wohnort mit dem Motorroller verließ.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat eine Obduktion des Toten angeordnet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verkehrsunfall geben können.