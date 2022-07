Toter Delfin in der Flensburger Förde gefunden

Glücksburg/Büsum (dpa/lno) –

Am Ufer der Flensburger Förde in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Wochenende ein toter Delfin gefunden worden. Das Tier wurde inzwischen im Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum (Kreis Dithmarschen) untersucht. Mehrere Medien berichteten von dem Fund an der Halbinsel Holnis.

Eine eindeutige Todesursache sei bei der Sektion noch nicht ermittelt worden, teilte die Fachtierärztin Alexandra Rieger am Montag mit. «Wir hoffen hierbei auf die Ergebnisse der sich nun anschließenden weiterführenden Untersuchungen, insbesondere die der Histologie (feingewebliche Untersuchung).» Bei dem Delfin handelte es sich um ein noch nicht vollständig ausgewachsenes männliches Tier in schlechtem Ernährungszustand.