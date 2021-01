Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Feuerwehr hat bei der Brandshofer Schleuse in Hamburg-Rothenburgsort eine Leiche geborgen. Ein Polizeisprecher teilte am Samstag mit, dass am Morgen im Bereich der Schleuse ein toter Mann aus dem Wasser geholt wurde. Die Identität des Toten und die Hintergründe seien noch unklar. Die Leiche wurde in das Institut für Rechtsmedizin gebracht und soll dort obduziert werden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

