Toter bei Brand – Wie lang blieb die Leiche unentdeckt?

Diepholz (dpa/lni) –

Beim Löschen eines Brandes in Diepholz haben Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes gefunden. «Wie lang er dort lag, wissen wir nicht», sagte ein Polizeisprecher. «Sicher ist, dass er nicht durch den Brand zu Tode gekommen ist.» Der 45-Jährige war mehrere Monate lang nicht mehr gesehen worden.

Das Feuer brach am Vormittag in der Erdgeschosswohnung des Mieters aus. Alle anderen Bewohner konnten laut Polizei das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr entdeckte den Toten zwischen viel Müll. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus. Sie ermittelt nun, woran der Mann starb und warum das Feuer ausbrach.