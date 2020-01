Toter bei Brand in Braunschweiger Kleingartenkolonie

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa) – Beim Brand einer Gartenlaube in Braunschweig ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer in einer Kleingartenkolonie sei in der Nacht zu Donnerstag gemeldet worden und aus bisher ungeklärten Gründen ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Als die Feuerwehrleute an der Parzelle eintrafen, wurde eine Frau bereits von der Polizei betreut. Sie konnte sich den Angaben zufolge selbst ins Freie retten und wies auf einen Bekannten hin, der noch in der Laube war. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Die Frau kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Das genaue Alter des Mannes war zunächst unbekannt. Die Polizei sagte, er sei zwischen 30 und 40.