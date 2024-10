Toter aus Bramfelder See geborgen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein älterer Mann ist in Hamburg-Steilshoop tot aus dem Bramfelder See geborgen worden. Die Todesursache sei bislang unbekannt, es gebe aber keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche sei in die Gerichtsmedizin gebracht worden. Einem Bericht der «Hamburger Morgenpost» zufolge hatten Passanten den Mann am Vormittag im Bereich des Borchertrings im See treiben gesehen und die Rettungskräfte verständigt. Diese konnten jedoch nicht mehr helfen.