Hamburg (dpa/lno) –

In der Schwarzenbergstraße in Hamburg-Harburg ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Zur Identität oder zu den Todesumständen sagte eine Polizeisprecherin zunächst nichts. Nach Informationen der «Hamburger Morgenpost» lag der etwa 40 Jahre alte Tote in einem Zelt in der Nähe einer Drogenhilfeeinrichtung. Drei Menschen hätten vergeblich versucht, ihn zu reanimieren. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod feststellen können.