Tote von Tangstedt: Keine Erkenntnisse zur Todesursache

Tangstedt (dpa/lno) – Die Polizei rätselt weiter über die Todesumstände einer 84 Jahre alten Frau, deren Leiche an einem Feldweg in Tangstadt im Kreis Stormarn gefunden wurde. Der Körper der Frau habe zwar Spuren von Gewalteinwirkung aufgewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittler wollten aber zunächst die Ergebnisse einer Obduktion abwarten. Die Seniorin war seit dem Wochenende vermisst und am Mittwoch leblos gefunden worden. Auch in Norderstedt im Kreis Segeberg, wo die Frau bis zu ihrem Verschwinden lebte, liefen Ermittlungen, sagte der Sprecher.

