Tote Robben werden Gegenstand von Gerichtsverhandlung

Das Robbensterben vor Rügen im Herbst 2024 hat aufwendige Ermittlungen nach sich gezogen. (Archivbild) Stefan Sauer/dpa

Stralsund (dpa) –

Die Häufung von Todesfällen bei Kegelrobben im Herbst 2024 vor Rügen wird Gegenstand einer Gerichtsverhandlung. Zwei Fischer haben Einspruch gegen Strafbefehle eingelegt, die jüngst gegen sie erlassen wurden. Das teilte das zuständige Amtsgericht Stralsund auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Nach früheren Angaben macht die Staatsanwaltschaft Stralsund die 43 und 66 Jahre alten Männer von der Insel für den Tod von mindestens fünf der geschützten Tiere verantwortlich.

Sie hätten keine Schutzmaßnahmen dagegen ergriffen, dass wiederholt Kegelrobben auf Nahrungssuche in ihre Schwimmreuse schwammen und darin erstickten. Sie sollten den Strafbefehlen entsprechend wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Geldstrafen in Höhe von jeweils drei Monatsgehältern zahlen.

Da sie dagegen Einspruch eingelegt haben, steht nun eine Hauptverhandlung bevor. «Ein Hauptverhandlungstermin wurde bisher noch nicht anberaumt», schrieb ein Sprecher des Amtsgerichts Stralsund.