Laatzen (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Laatzen (Region Hannover) haben Einsatzkräfte eine tote Person geborgen. Die Identität des Toten ist noch unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mehrere Etagen des Hauses mussten evakuiert werden. Wie es zu dem Brand am frühen Montagmorgen kommen konnte, ist noch unklar.