Tote nach Explosion in Haus als Bewohnerin identifiziert

Nortorf (dpa/lno) – Bei dem Todesopfer einer Explosion und eines Brandes in einem Reihenhaus in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) handelt es sich um die 54 Jahre alte Bewohnerin. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Kiel am Donnerstag. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet. Die Leiche war am 4. März, drei Tage nach dem Brand, in den Trümmern gefunden worden. Der 56 Jahre alte Lebensgefährte der Frau kam einen Tag nach dem Leichenfund in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, die Frau getötet und anschließend das Feuer gelegt zu haben, um das Verbrechen zu vertuschen.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-874370/2