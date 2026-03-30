Tote Frau in Hameln – Tatverdächtiger Ehemann in U-Haft

Nach vorläufigem Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung sei die 67-Jährige infolge von Gewalteinwirkung gegen den Hals gestorben. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hameln (dpa/lni) –

Nach der Tötung einer 67 Jahre alten Frau in Hameln sitzt der tatverdächtige Ehemann in Untersuchungshaft. Eine Haftrichterin habe am Freitag Haftbefehl gegen den 72-Jährigen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts erlassen, teilten Staatsanwaltschaft Hannover und Polizei erst jetzt mit.

Der Mann sei im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Frau war am Donnerstagabend tot aufgefunden worden. Eine Obduktion habe den Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt, hieß es weiter.

Nach vorläufigem Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung sei die 67-Jährige infolge von Gewalteinwirkung gegen den Hals gestorben. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Hintergründen der Tat dauern nach Angaben der Behörden an.