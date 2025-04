Tote Frau in Hamburg gefunden – Ermittlungen gehen weiter

Die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt in Hamburg-Moorfleet dauern an. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Leichenfund auf einem Hausboot in Hamburg-Moorfleet dauern die Ermittlungen an. Eine 58-Jährige war am Dienstagmorgen tot auf einem Boot am Holzhafenufer entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Nach Auswertung von Spuren und Beweismitteln gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam. Details zum möglichen Tathergang wollte die Polizei zunächst nicht nennen.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um die Tatzeit am Holzhafenufer gemacht haben.