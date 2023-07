Tote Frau in brennender Wohnung in Hamburg aufgefunden

Hamburg (dpa/lno) –

In einer brennenden Wohnung in Hamburg-Altona haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine 60-jährige Frau tot aufgefunden. Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge waren mehrere Möbel im Wohn- und Schlafzimmer in Brand geraten. Sechs weitere Hausbewohner wurden aufgrund der Rauchentwicklung vor Ort vom Rettungsdienst gesichtet. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen.