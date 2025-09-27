Torwart Kevin Möller verlässt Flensburg vorzeitig

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt und Torhüter Kevin Möller gehen am Ende der laufenden Saison getrennte Wege. Wie der Club mitteilte, wolle der 36-jährige Däne künftig seine Familie in den Mittelpunkt stellen. Der Vertrag des dreifachen Weltmeisters bei der SG war ursprünglich bis zum 30. Juni 2027 datiert. Zuletzt war er mit dem dänischen Champions-League-Club GOG Gudme in Verbindung gebracht worden.

Möller war 2014 erstmals von GOG nach Flensburg gekommen, wechselte zwischenzeitlich zum FC Barcelona und kehrte 2021 nach Norddeutschland zurück. Mit der SG feierte er große Erfolge, darunter den DHB-Pokalsieg 2015, die deutsche Meisterschaft 2018 und zwei Siege in der European League 2024 und 2025.

«Kevin hat in seinen neun Jahren in Flensburg sportlich wie menschlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit seiner Ruhe, seiner Erfahrung und seinen Paraden hat er unser Spiel geprägt und war ein wichtiger Teil der SG-Familie», sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf.