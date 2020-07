Torwart-Duo bleibt beim VfL Osnabrück

Die Osnabrücker Mannschaft feiert den Sieg und Klassenerhalt bei Spielende. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat die beiden Torhüter David Buchholz und Laurenz Beckemeyer weiter an sich gebunden. Die beiden Torhüter zählen auch in der kommenden Saison zum Kader der Niedersachsen, teilte der Club am Montag mit. Das Duo geht als Ersatz für Stammtorwart Philipp Kühn in die neue Spielzeit. «Auch wenn David Buchholz und Laurenz Beckemeyer nicht unmittelbar auf dem Spielfeld Leistung bringen konnten, waren beide ein nicht zu unterschätzender Faktor für den Gesamterfolg der Mannschaft im vergangenen Jahr», sagte Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes.

