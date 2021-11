Torsten Albig: Habeck hat das Zeug zum Finanzminister

Kiel (dpa/lno) – Der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident der SPD, Torsten Albig, traut Grünen-Chef Robert Habeck das Bundesfinanzministerium zu. «Robert Habeck hat ganz sicher das Zeug zum Finanzminister», sagte Albig dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (SHZ/Wochenendausgabe). Als Agrar- und Energieminister in seinem Landeskabinett habe er gezeigt, dass er sich schnell und sehr erfolgreich auch in fremde Themen einarbeiten könne. Er riet Habeck wenn möglich allerdings zu einem Ressort mit mehr Gestaltungsspielraum.

Albig zeigte zudem Zustimmung zur Corona-Politik seines Nachfolgers als Kieler Ministerpräsident, Daniel Günther (CDU). «Das habe ich ihm und seinem Gesundheitsminister Heiner Garg auch mitgeteilt.» Günther und Albig hätten einen guten Draht zueinander. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein im kommenden Mai sagte Albig, Günther sei zwar ein beliebter Ministerpräsident. «Aber die Union steht gerade in tiefem Wasser.» Wenn in Berlin eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP zustande komme, könne das vielleicht auch auf das Land ausstrahlen.

Albig selbst will demnach nicht in die Politik zurückkehren. Nach einer Unternehmenstätigkeit in Brüssel lebt er nach eigener Aussage wieder in Kiel und arbeitet für den Bundesverband deutscher Postdienstleister.

Er führte von 2012 bis 2017 in Schleswig-Holstein eine Koalition aus SPD, Grünen und der Partei der dänischen Minderheit SSW. Die Landtagswahl im Mai 2017 verlor die SPD jedoch. Eine Woche nach der Niederlage kündigte Albig seinen Rückzug aus der Politik an.

