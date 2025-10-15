Torp zur neuen Rechnungshofpräsidentin gewählt

Kiel (dpa/lno) –

Finanzstaatssekretärin Silke Torp wird ab 1. Januar neue Präsidentin des Landesrechnungshofs in Schleswig-Holstein. Mit breiter Mehrheit wählte der Landtag die 56-Jährige am Nachmittag zur Nachfolgerin der scheidenden Rechnungshof-Präsidentin Gaby Schäfer. CDU, Grüne, FDP und SSW stimmten für Torp, Gegenstimmen kamen von der SPD. Schäfer scheidet am 19. November aus dem Amt.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte Torp im Vorfeld der Wahl als eine hoch qualifizierte und integre Fachfrau bezeichnet. Die promovierte Juristin bringe jahrzehntelange Erfahrung aus Führungspositionen in der Landesverwaltung mit und gelte als ausgewiesene Expertin für Finanzen und Verwaltung. Für die Wahl war eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre.

Die in Bremen geborene Torp studierte in Kiel Jura und arbeitete nach ihrem Referendariat zunächst als Rechtsanwältin und anschließend als Justiziarin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 2005 wechselte sie in die Landesfinanzverwaltung. Fünf Jahre später ging sie als Referentin ins Finanzministerium. Später war sie unter anderem Leiterin der Großunternehmens- und Konzernbetriebsprüfung und wechselte 2019 ins Innenministerium. 2020 wurde sie Finanzstaatssekretärin.