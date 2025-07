Tornesch: Polizei stürmt Haus wegen Waffenverdacht

Erst Verdacht auf echte Schusswaffe, dann Entwarnung: Ein Mann löst in Tornesch einen großen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Tornesch (dpa/lno) –

Wegen eines Mannes mit mutmaßlicher Waffe ist die Polizei mit einem Großaufgebot in Tornesch (Kreis Pinneberg) ausgerückt und hat einen 44-Jährigen festgenommen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein Nachbar am Donnerstagabend gemeldet, dass der Mann in einem Mehrfamilienhaus mit einer Waffe im Flur hantiert. Da zunächst unklar war, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte, sperrte die Polizei demnach die Straße weiträumig ab und rückte mit etwa zehn Streifenwagen an.

Bei der Durchsuchung der Wohnung seien die Beamten auf den alkoholisierten Mann getroffen und hätten eine Schreckschusspistole sichergestellt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Der 44-Jährige kam zur weiteren Klärung auf das Revier.