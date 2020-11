Tornado-Pilot mit Laserpointer geblendet

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wietmarschen (dpa/lni) – Ein Tornado-Pilot der Luftwaffe ist bei einem Flug über dem Landkreis Grafschaft Bentheim mit einem Laserpointer geblendet worden. Der Pilot blieb dabei unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er konnte den Standort des Lasers zur Tatzeit am Mittwoch feststellen. Im Ortsteil Lohne ließ sich aber kein mutmaßlicher Täter mehr auffinden. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet und die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Polizeimeldung