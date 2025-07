Torloser Test in den USA: Kiel spielt gegen Minnesota

Saint Paul (dpa) –

Zum Abschluss eines Trainingslagers in den USA hat Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel ein 0:0 im Testspiel gegen den US-Spitzenclub Minnesota United FC erreicht. Der von RB Salzburg verpflichtete Torwart Jonas Krumrey gab dabei sein Debüt für die «Störche».

«Wir haben einige Dinge gut gemacht, uns beispielsweise viele Chancen erarbeitet und wenig zugelassen. Dass wir die Tore nicht gemacht haben, ist das, was man kritisieren muss», sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp den «Kieler Nachrichten».

Minnesota steht in der Western Conference der amerikanischen Major League Soccer aktuell auf Platz drei. Das US-Team schonte gegen Kiel allerdings zahlreiche Stammspieler, da es bereits am Dienstagabend im Viertelfinale des US-Pokals gegen Chicago Fire spielt.

Die Kieler werden am Mittwoch nach zehn Tagen in den USA nach Deutschland zurückfliegen. Am 2. August beginnt die neue Zweitliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim SC Paderborn.